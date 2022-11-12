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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğadan topladığı 30 çeşit meyve ve sebzeden sirke yapıp satıyor

AA

Doğadan topladığı 30 çeşit meyve ve sebzeden sirke yapıp satıyor

SAMSUN (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'un Ladik ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Gülhanım Sürekli, bahçesinden ve doğadan topladığı 30 çeşit meyve ile sebzelerden doğal sirke yapıyor.

Evli ve 4 çocuk annesi Gülhanım Sürekli, bahçesinde yetişen meyveleri değerlendirmek isterken, Kovid-19 sürecinde insanların doğal ürünlere yöneldiğini görünce sirke yapmaya karar verdi.

Sirke yapımı konusunda internet üzerinden de araştırma yapan Sürekli, önce bahçesinde bulunan meyveleri kullanarak doğal yöntemlerle sirke yapımına başladı.

Kısa sürede ürün çeşidini artıran Sürekli, 30 çeşit meyve ve sebzeden yaptığı sirkeyi çevresinde talep edenlere ve sosyal medya aracılığıyla satıyor.

Yaşadığı evin alt katını sirke üretimi için kullanan Sürekli, AA muhabirine, bu işe bahçesinde yere dökülen meyveleri nasıl değerlendirebileceği düşüncesiyle başladığını söyledi.

Babasının pekmez yapabileceğini söylediğini ancak kendisinin sirkeyi denemek istediğini belirten Sürekli, "Deneme yanılma yöntemiyle yapmayı başardım. İnternetten araştırmalarım oldu, kızlarım da yardımcı oldu. Böylece sirke yapımını başardım." dedi.

Bahçesindeki meyvelerin yanı sıra çevresinde doğal olarak yetişen meyvelerden de eşinin toplayıp getirdiğini anlatan Sürekli, "Sürekli çeşidi artırdım. Şu anda elimde 30 çeşit sirke bulunuyor. İsteğe göre de bunu çeşitlendirebiliyorum. Elma, alıç, üzüm, armut, kiraz, muşmula, kaktüs inciri, kızılcık, böğürtlen, kuşburnu, limon, zencefil, enginar, bal kabağı, erik, çam kozalağı, Trabzon hurması gibi birçok üründen sirke yapıyorum." dedi.

El yapımı sirkede bakterilerin canlı olduğunu dile getiren Sürekli, "İnsanlar da bunun farkına vardı. Özellikle bağırsaklarımız için çok yararlı bakteriler olduğunu için talep ediliyor. Sirke yapmak kolay olduğu kadar sabır gerektiriyor. Doğallığı için cam kavanozlarda kuruyorum. 16 derece sıcaklığın altına düşmemesi için özel yerde muhafaza ediyorum. Meyve tatsızsa bal veya pekmez de ekliyorum." ifadelerini kullandı.

Sirkenin oluşumunun meyvesine göre 3 ila 6 ay arasında değiştiğine işaret eden Sürekli, "Yaklaşık 3 yıldır doğal yöntemlerle sirke yapıyorum. Geçen yıl 350 kilogram sirke sattım. Bu yıl ise 500 kilogram sirke kurdum." diye konuştu.


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