Samsun'da lösemili çocuklar yararına kermes düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında kermes düzenledi.

LÖSAM Başkanı Prof. Dr. Davut Albayrak, kentteki bir otelde ihtiyaç sahibi lösemili çocukların ailelerine destek sağlanması amacıyla düzenlenen kermesin açılışında yaptığı konuşmada, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Türkiye'de 16 yaşın altındaki her 50 bin çocuktan birinin lösemiye yakalandığını ancak hastalığın çaresizlik olarak görülmemesi gerektiğini belirten Albayrak, "Lösemi hastalığı en çok 3 ila 6 yaş arasında görülüyor. Hastalık genellikle şehrin nüfusu ile orantılı oluyor. Lösemi tedavisinde kullanılan standart kemoterapilerde son yıllarda çok büyük değişiklikler olmamasına karşın, destek tedavilerindeki gelişmelerde önemli adımlar atıldı. Lösemi hastaları artık çaresiz değil. Bir zamanlar mutlak ölümcül olarak tanınan akut lösemi tedavisinde büyük yol alındı. Çocukluk çağı lösemilerinde tedaviye yanıt oranı yüzde 80'leri geçti." dedi.



Albayrak, dernek olarak bu tarz sosyal sorumluluk çalışmalarını ve bilgilendirme eğitimlerini sürdüreceklerini kaydetti.



Kermeste Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları konser verdi.





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