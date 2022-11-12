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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Ladik ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Ortaokullar Arası Yıldız Kızlar Voleybol Turnuvası sona erdi.

İbrahim Karabacak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu birinci, 100. Yıl Ortaokulu ikinci, 80. Yıl Ortaokulu da üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara madalya ve çeşitli ödüller verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, turnuvaya katılan okullara teşekkür ederek, turnuvanın okullar arasında sosyal ilişkiyi artırmak, kaynaşma ortamı oluşturmak, takım ruhunun önemini daha iyi anlamalarını sağlamak, tatlı bir rekabet ortamı oluşturarak motivasyonun gücünü pekiştirmek amacıyla düzenlendiğini ifade etti.


- Ladik Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu'nda deprem anı tatbikatı

Ladik Şehit Salih Kayan İmam Hatip Ortaokulu'nda, "Çök-Kapan-Tutun Deprem Anı Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tatbikat öncesi 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü ve 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü kapsamında öğrencilere deprem anında "çök-kapan-tutun" hareketlerinin önemi anlatıldı.

Tatbikatta ders saatinde çalan acil durum sireni ile tüm öğrenciler, masa ve sıra diplerine çöküp başlarını koruyacak şekilde bulundukları yere kapandı. Daha sonra verilen işaretle okul tahliye edildi.

Senaryo gereği deprem esnasında yaralanan bir öğrenciye Kaymakam Ahmet Raşit Orhan tarafından müdahale edildi.

Tatbikatta ayrıca öğrencilere, 12 Kasım saat 18.57'de ülke genelinde yapılacak deprem tatbikatına katılmaları ve okulda yapılan tatbikatta öğrendikleri bilgilere göre hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.

Deprem tatbikatına İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı ve okul müdürü Abdurrahman Tarku da katıldı.


- Ladik Akpınar Fen Lisesi bahçesinde ağaçlandırma çalışmaları

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ladik Akpınar Fen Lisesi bahçesinde çeşitli cinste 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim etkinliğine Kaymakam Ahmet Raşit Orhan, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Fidan dikimi sırasında öğrencilere, fidan dikimi ve ağaçlandırmanın önemi anlatıldı.


- Kaymakam Atar, KYK Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulundu

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, yapımı tamamlanan Kavak Meslek Yüksekokulu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu.

Atar, Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki yapımı tamamlanan erkek öğrenci yurdunu gezerek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç'tan bilgi aldı.

Yurt yemekhanesinde bir araya geldiği öğrencilerle sohbet ederek talep ve sorunlarını dinleyen Atar, eğitim öğretime her zaman destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Atar, "Kavak Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizden çoğu ilçe merkezinde kalacakları yer olmadığından Samsun merkezine gidiş geliş yapıyordu. Yurdumuzun hizmete girmesiyle yükseköğrenim öğrencilerimizin barınma sorunu önemli miktarda çözülecek." diye konuştu.

Kavak Meslek Yüksekokulu Kredi Yurtlar Kurumu yurdunun 344 öğrenci kapasitesi bulunduğu öğrenildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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