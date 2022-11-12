Uçuşuna yardım ettiği yamaç paraşütüne eli sıkışan kişi öldü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapanlara yardım ederken eli paraşüte takılı kalan kişi, düşerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Örencik Mahallesi Elmacık mevkisinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan arkadaşlarına yardım eden Erdinç Ertuğrul'un (43) eli paraşüte takılı kaldı. Elini kurtaramayınca atlayış yapan paraşütçüyle yükselen Ertuğrul, bir süre sonra düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ertuğrul'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ertuğrul'un cesedi, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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