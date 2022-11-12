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AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

AA

AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

SAMSUN (AA) - Samsun, Sinop, Çorum, Çankırı, Amasya, Tokat ve Kastamonu'da, 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü ve 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen tatbikata Samsun'un Ladik ilçesinde de katılım sağlandı.

İlçedeki bir lokantada Vali Zülkif Dağlı, protokol üyeleri ve vatandaşlar, saat 18.57'de telefonlara gelen mesajın ardından masaların altına eğilerek "çök, kapan, tutun" hareketi yaptı.

Bir süre sonra Dağlı ve vatandaşlar, lokantadan çıkarak güvenli yere geçti.

Dağlı, gazetecilere, tatbikatın 1943 yılında 7.3 büyüklüğündeki depremle sarsılan Ladik ilçesinde yapıldığını söyledi.

Ladik ve çevre illerde yaşanan depremde 4 binin üzerinde insanın yaşamını yitirdiğini hatırlatan Dağlı, farkındalık oluşturmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

- Sinop

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve beraberindekiler, tatbikata kentteki bir iş yerinde katıldı.

Çalışanların ve vatandaşlar, önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.

Vali Karaömeroğlu, tatbikatın ardından gazetecilere, afetler konusunda toplum bilincinin giderek arttığını söyledi.

Tatbikatın çok başarılı geçtiğini dile getiren Karaömeroğlu, "Herkesin bu konuda giderek bilinçlendiğine bir kez daha şahit olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

- Çankırı

​​​​​​​Çankırı'daki bir alışveriş merkezinde yapılan tatbikata Vali Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

Alışveriş merkezinde yapılan deprem uyarısının ardından vatandaşlar, "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı. Tatbikatın tamamlanmasından sonra dua edildi.

Vali Ayaz, gazetecilere, bu yılın deprem tatbikat yılı olduğunu aktardı.

AFAD Başkanlığının bu konuda büyük gayreti olduğunu vurgulayan Ayaz, "Yıl boyunca eğitimlerimiz, tatbikatlarımız devam edecek. Sonuçta afetlere her zaman, her an hazır olmamız gerekiyor, hem bireysel olarak hem kurumsal olarak." diye konuştu.

- Amasya

Amasya'da tatbikat, saat 18.57'de merkezi anons sistemi kapsamında cami ve belediye hoparlörleri ile GSM şirketleri tarafından kısa mesaj yoluyla yapılan duyuruyla başladı.

İkaz üzerine katılımcılar "Çök-kapan-tutun" hareketini uygularken, tatbikattan haberi olmayanların ise bu duruma şaşırdığı görüldü.

Büyükağa Medresesi'nde düzenlenen tatbikata Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile protokol üyeleri, vatandaşlar ve AFAD ekipleri katıldı.

- Çorum

Çorum'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdu'nda saat 18.57'de "çök-kapan-tutun" tatbikatı yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve üniversite öğrencileri tatbikata katıldı.

Yurdun yemekhanesinde toplanan Vali Çiftçi ve beraberindekiler, AFAD Müdürü Elvan Kaya’nın işaretiyle "çök-kapan-tutun" hareketi yaptı.

Tatbikatın ardından katılımcılar binayı tahliye etti.

AFAD Müdürlüğü, ayrıca tatbikat nedeniyle öğrenci yurdunda arama kurtarma ve afet müdahale çalışmalarında kullandığı ekipmanları sergiledi.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, Türkiye'de deprem ve benzeri doğal afetlerin yaşanmaması için dua etti.

- Tokat

Tokat'ta merkezi anons sistemi ile GSM şirketleri tarafından kısa mesaj yoluyla tatbikat duyuruldu.

Aydoğan Aydın Erkek Öğrenci Yurdu'nda tatbikat ikazı sonrası Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri ve öğrenciler, "Çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.

- Kastamonu

Kastamonu Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen programda tatbikat yapıldı.

Salonda sirenin çalmasıyla katılımcılar, "Çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.

Vali Avni Çakır, Kastamonu'da afetlerle ilgili birçok tatbikat ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Kastamonu olarak afetlere en güçlü şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Deprem afeti dışında birçok afeti yaşayan bir iliz. Kurumlarımızı, vatandaşlarımızı ne kadar bilinçlendirirsek o kadar zararları azaltırız." diye konuştu.

Daha sonra Çakır, Cumhuriyet Meydanı'nda JAK, UMKE, İHH, Türk Kızılay, AFAD ve Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerinin açtığı stantları gezerek bilgi aldı.

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