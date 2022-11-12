AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

AA

AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

SAMSUN (AA) - Samsun il merkezi ile ilçelerinde, 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü ve 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Alaçam ilçesinde "çök-kapan-tutun" tatbikatı, saat 18.57'de merkezi anons sistemi ile GSM şirketleri tarafından kısa mesaj yoluyla yapılan duyuruyla başladı.

Vatandaşlar, uyarıyla kendilerini korumak için "Çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.

Alaçam Emniyet Müdürlüğünde yapılan tatbikata Kaymakam Fikret Zaman, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt katıldı.


- Havza

Havza'da gerçekleştirilen tatbikata Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile protokol üyeleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Erkek Öğrenci Yurdu'nda katıldı.

Tatbikat öncesi AFAD İlçe Sorumlusu Fatih Köksal tarafından katılımcılara "çök-kapan-tutun" uygulaması hakkında bilgi verildi.

Nayman, İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının, "Türkiye Afet Tatbikat Yılı" ilan edildiğini dile getirerek, "Deprem ülkemizin bir gerçeği. Bu bilinçle vatandaşlarımızın olası afetlere karşı hazırlıklı olmaları için çalışılmakta." dedi.


- Kavak

Kavak ilçesinde tatbikat öncesi AFAD koordinatörü İlhan Özkan, deprem esnasında yapılması gerekenleri anlattı.

İlçe genelinde cami ve belediye hoparlörlerinden yapılan duyuru ile vatandaşlar, Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bulunan kafeteryadaki güvenilir yerde, "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.

Kavak Merkez Yörgüç Paşa Camisi görevlisi Mehmet Yiğit de camiye namaz kılmaya gelenlere, "çök-kapan-tutun" uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tatbikat, Kavak Müftüsü Yakup Belen'in dua etmesinin ardından sona erdi.

Tatbikata Kaymakam Faruk Atar, Belediye Başkanı Yardımcısı Abdullah Ayaz, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.


- Terme

Terme Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) gerçekleştirilen tatbikat öncesi deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra deprem uyarısıyla "çök-kapan-tutun" uygulaması gerçekleştirildi.

Kaymakam Metin Maytalman, insanların bilinçlendirilmesi ve bilgili olması için bu tür uygulamaların önem taşıdığını dile getirerek, afetler için tedbir alınması gerektiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Ali Kılıç ise afetler ve depremler yaşadıklarını belirterek, "İşin belediye kısmında bizlere önemli görev düşüyor. Bizlerin bilinçli olması, çok küçük, çok basit gördüğümüz şeyler bile inanıyorum ki can kurtarır. Dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen depremlerin şiddetleri büyük ancak can, mal kaybı az. 'Deprem öldürmüyor, ihmal öldürüyor' sözü doğru. Dolayısıyla sizlere de bizlere de iş düşüyor." ifadesini kullandı.

Tatbikata İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Enver Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ile diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"
YEREL HABERLER AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"
Yamaç paraşütünün ipine takılarak havalandı, 20 metreden düşüp öldü
YEREL HABERLER Yamaç paraşütünün ipine takılarak havalandı, 20 ...
Uçuşuna yardım ettiği yamaç paraşütüne eli sıkışan kişi öldü
YEREL HABERLER Uçuşuna yardım ettiği yamaç paraşütüne eli sıkışan ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'da lösemili çocuklar yararına kermes düzenlendi
YEREL HABERLER Samsun'da lösemili çocuklar yararına kermes ...
Samsunspor, yarın Tuzlaspor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Samsunspor, yarın Tuzlaspor'a konuk olacak
Doğadan topladığı 30 çeşit meyve ve sebzeden sirke yapıp satıyor
YEREL HABERLER Doğadan topladığı 30 çeşit meyve ve sebzeden sirke ...
19 Mayıs'ta sumak fidesi dağıtım töreni düzenlendi
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ta sumak fidesi dağıtım töreni düzenlendi
Samsun'da "Nebiyan kestanesi"ne coğrafi işaret alınması için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Samsun'da "Nebiyan kestanesi"ne coğrafi işaret ...
Havza'da "Kuruluştan bugüne hep birlikte 2023'e" programı düzenlendi
YEREL HABERLER Havza'da "Kuruluştan bugüne hep birlikte 2023'e" ...
ASYEG'den Milli Ağaçlandırma Günü'nde özel çocuklarla fidan dikme şenliği
YEREL HABERLER ASYEG'den Milli Ağaçlandırma Günü'nde özel çocuklarla ...
Samsun'da yasaklı ırk köpek gezdiren ve hayvanlara eziyet eden 25 kişiye para cezası verildi
YEREL HABERLER Samsun'da yasaklı ırk köpek gezdiren ve hayvanlara ...
Samsun'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Samsun'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında ...
Havza'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Havza'dan kısa kısa
Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 10 ayda 6 bin 238 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 10 ayda 6 ...
Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Kazanma ivmesi yakaladık"
YEREL HABERLER Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Kazanma ...
Samsun'da 2023 sonuna kadar 100 köy yaşam merkezi açılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Samsun'da 2023 sonuna kadar 100 köy yaşam merkezi ...
Samsun'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Bafra'da asayiş
YEREL HABERLER Bafra'da asayiş
Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı ...
GÜNCELLEME - Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı'nın silahla yaralanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bafra Ticaret Borsası Başkan ...
Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı'nın silahla yaralanmasıyla ilgili 5 zanlı adliyede
YEREL HABERLER Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı'nın silahla ...
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Samsun’da 180 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun’da 180 bin filtreli sigara kağıdı ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.