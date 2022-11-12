AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

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SAMSUN (AA) - Samsun il merkezi ile ilçelerinde, 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü ve 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" gerçekleştirildi.



Alaçam ilçesinde "çök-kapan-tutun" tatbikatı, saat 18.57'de merkezi anons sistemi ile GSM şirketleri tarafından kısa mesaj yoluyla yapılan duyuruyla başladı.

Vatandaşlar, uyarıyla kendilerini korumak için "Çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.



Alaçam Emniyet Müdürlüğünde yapılan tatbikata Kaymakam Fikret Zaman, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt katıldı.





- Havza

Havza'da gerçekleştirilen tatbikata Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile protokol üyeleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Erkek Öğrenci Yurdu'nda katıldı.

Tatbikat öncesi AFAD İlçe Sorumlusu Fatih Köksal tarafından katılımcılara "çök-kapan-tutun" uygulaması hakkında bilgi verildi.

Nayman, İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının, "Türkiye Afet Tatbikat Yılı" ilan edildiğini dile getirerek, "Deprem ülkemizin bir gerçeği. Bu bilinçle vatandaşlarımızın olası afetlere karşı hazırlıklı olmaları için çalışılmakta." dedi.





- Kavak

Kavak ilçesinde tatbikat öncesi AFAD koordinatörü İlhan Özkan, deprem esnasında yapılması gerekenleri anlattı.

İlçe genelinde cami ve belediye hoparlörlerinden yapılan duyuru ile vatandaşlar, Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bulunan kafeteryadaki güvenilir yerde, "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.



Kavak Merkez Yörgüç Paşa Camisi görevlisi Mehmet Yiğit de camiye namaz kılmaya gelenlere, "çök-kapan-tutun" uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tatbikat, Kavak Müftüsü Yakup Belen'in dua etmesinin ardından sona erdi.

Tatbikata Kaymakam Faruk Atar, Belediye Başkanı Yardımcısı Abdullah Ayaz, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.





- Terme

Terme Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) gerçekleştirilen tatbikat öncesi deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra deprem uyarısıyla "çök-kapan-tutun" uygulaması gerçekleştirildi.



Kaymakam Metin Maytalman, insanların bilinçlendirilmesi ve bilgili olması için bu tür uygulamaların önem taşıdığını dile getirerek, afetler için tedbir alınması gerektiğini kaydetti.



Belediye Başkanı Ali Kılıç ise afetler ve depremler yaşadıklarını belirterek, "İşin belediye kısmında bizlere önemli görev düşüyor. Bizlerin bilinçli olması, çok küçük, çok basit gördüğümüz şeyler bile inanıyorum ki can kurtarır. Dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen depremlerin şiddetleri büyük ancak can, mal kaybı az. 'Deprem öldürmüyor, ihmal öldürüyor' sözü doğru. Dolayısıyla sizlere de bizlere de iş düşüyor." ifadesini kullandı.

Tatbikata İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Enver Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ile diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.







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