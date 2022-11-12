AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü ve 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Salıpazarı ilçesinde "çök-kapan-tutun" tatbikatı, saat 18.57'de merkezi anons sistemi ile GSM şirketleri tarafından kısa mesaj yoluyla yapılan duyuruyla başladı.



İlçe genelinde emniyet, jandarma, hastane ve iş yerlerinde bulunanlar, "çök-kapan-tutun" uygulamasını yaparak deprem tatbikatına katıldı.

İlçe Emniyet Amirliği binasında yapılan tatbikata katılan Salıpazarı Kaymakamı Burak Öz, "2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında afet bilincini toplumumuza kazandırmak amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı 'çök-kapan-tutun' tatbikatını icra ettik." dedi.





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