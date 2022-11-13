Samsun, Tokat ve Amasya'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

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SAMSUN (AA) - Samsun, Tokat ve Amasya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde ekim ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Görüntülerde, Samsun, Tokat ve Amasya'daki yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalara yer verildi.

Samsun'da, araçların arasından koşarak çıkan yayaya seyir halindeki motosikletin çarpması, hafif ticari aracın çarptığı bisikletlinin yola savrulması, Tokat'ta bir otomobilin yaklaşık 10 metrelik yükseklikten alt geçide düşerek devrilmesi görüntüler arasında yer aldı.

Trafik Başkanlığı, görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." notuyla paylaştı.

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