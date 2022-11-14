Samsun'da epilepsi hastası evinde ölü bulundu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, yalnız yaşayan epilepsi hastası evinde ölü bulundu.

Kemal Paşa Mahallesi Ceylan Sokak'ta ikamet eden ve yalnız yaşayan epilepsi hastası Onur Günyeli'den haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler Günyeli'yi mutfakta yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemeler sonrasında, epilepsi nöbeti geçiren Günyeli'nin açık kalan ocaktan sızan gazdan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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