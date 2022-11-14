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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da epilepsi hastası evinde ölü bulundu

AA

Samsun'da epilepsi hastası evinde ölü bulundu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, yalnız yaşayan epilepsi hastası evinde ölü bulundu.

Kemal Paşa Mahallesi Ceylan Sokak'ta ikamet eden ve yalnız yaşayan epilepsi hastası Onur Günyeli'den haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler Günyeli'yi mutfakta yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemeler sonrasında, epilepsi nöbeti geçiren Günyeli'nin açık kalan ocaktan sızan gazdan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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