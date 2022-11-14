Bafra'da traktöre yüklediği kütük üzerine düşen kişi öldü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde üzerine kütük düşen kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi'nde evinin bahçesinde kestiği ağacı traktöre yükleyen Refik Dursun'un (63) üzerine kütük düştü.



Ailesinin durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yapılan incelemede Refik Dursun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Dursun'un cenazesi Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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