Samsun Çarşamba Havalimanı'nı 10 ayda 1 milyon 32 bin 164 yolcu kullandı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yılın 10 ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 1 milyon 32 bin 164 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Ekim 2022 yolcu trafiğinin, iç hatta 80 bin 453, dış hatta 11 bin 524 olmak üzere toplamda 91 bin 977 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Aynı ayda havalimanından iç hatlarda 101, dış hatlarda ise 100 uçağın iniş kalkış yaptığını belirten Dağlı, "Yük trafiği ise toplamda 925 ton olmuştur. Ocak - ekim döneminde ise toplam yolcu trafiği 1 milyon 32 bin 164, uçak trafiği 11 bin 985, yük trafiği ise 11 bin 302 ton olarak gerçekleşmiştir." bilgisini paylaştı.

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