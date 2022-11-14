Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası kış lastiği uyarısında bulundu.

Salıpazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Aydın, 1 Aralık'tan itibaren yolcu ve yük taşıyan ticari araçlara kış lastiği kullanma zorunluluğu getirileceğini bildirdi.

Özellikle iller arası yük ve yolcu taşıyan şoförleri uyaran Aydın, "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik ticari araç kullanan şoför esnafı yakından ilgilendiriyor. 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında, yolcu veya yük taşıyan ticari araçlara, kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Yapılacak kontrollerde, kış lastiği takılmamış araçların tespit edilmesi halinde, para cezası uygulanacağı hatta tehlikeli görülen durumlarda aracın trafikten men edileceği belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.

- İYİ Parti Kavak 3. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

Kavak 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Belediye Kardelen Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy ile Kavak ve İlkadım Millet İttifakı ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kongrede İYİ Parti mevcut ilçe başkanı Kenan Yıldırım ile bir önceki ilçe başkanı Ali Demirhan aday oldu.

Mevcut 308 delegeden 272 delege başkanlık için oy kullandı. 177 delegenin oyunu alan mevcut Başkan Kenan Yıldırım yeniden İYİ Parti Kavak İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongre'de bulunanlara teşekkür eden Yıldırım, İYİ Parti'ye üye kazandırmak için tüm imkanlarını kullanacağını ve kendisine verilen güveni boşa çıkartmayacağını dile getirdi.

- Havza’da yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Havza Belediyesi ortaklığı ile yapılacak olan Havza Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için temel çalışmalarına başlandı.

Havza Değirmenüstü Mahallesinde 3 bin 25 metrekare arsa üzerinde toplam 1891 metrekare inşaat alanlına sahip olacak olan inşaatın içerisinde 55 metrekarelik çocuk havuzu ve 312 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu bulunacak.

Çelik konstrüksiyon çatılı, betonarme yarı olimpik yüzme havuzu binasının etrafında bulunan 1937 metrekare alanda ise çevre düzenlemesi yapılacak.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Rafet Ergin ve Mahmut Gümüştekin temel çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir inşaatın en kısa sürede tamamlanarak tesisin hizmete gireceğini belirtti. Yapılacak havuzun ilçede büyük bir ihtiyacı karşılayacağını bildiren Özdemir, "İnşaat çalışmalarına başlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun şimdiden ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu tesisin ilçemize kazandırılmasında emeği ve katkıları bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Bakanlarımıza, milletvekillerimize, il ve ilçe teşkilatımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

- Havza’da kalp krizi geçirerek vefat eden işçi için belediyede tören düzenlendi

Rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Havza Belediyesi Temizlik İşleri personeli Mehmet Kul (53) için belediye önünde tören düzenlendi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir hüzünlü bir gün yaşadıklarını belirtti. Kul'a Allah'tan rahmet dileyen Özdemir, "Havza Belediyesindeki mesai arkadaşları olarak bizler hakkımızı helal ediyor ve kederli Kul ailesine baş sağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından belediye personelinden helallik alınarak Kul için dua edildi.

Kul’un cenazesi daha sonra Bahçelievler Mahallesindeki evine götürülerek helallik alındıktan sonra İmircik Mahallesinde kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Kurt, Havza Belediyesi Meclis Üyeleri, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Bafra'da Milliyetçi Hareket Partisi ilçe yönetimi muhtarlarla bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe yönetimi, Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerinde hafta sonu yapılacak olan "Aday Belli, Karar Net" temalı program öncesinde muhtarlarla buluştu.

MHP, MYK üyesi ve Samsun eski Milletvekili Hüseyin Edis, MHP olarak 81 ili ve 900 ilçenin tamamını gezdiklerini dile getirdi. Şimdi ise köy köy Anadolu’yu gezdiklerini bildiren Edis, "Bunu 2023 seçimlerine kadar yapacağız. Bu toplantıları seçim toplantıları olarak yapmıyoruz. Köylerimize oy istemeye gitmiyoruz. Bu konuda açıklama getireyim. Adaylığı kesinleşen adaylar sizlere gelecek sizlerden oy isteyecek. Bu hepimizin bildiği seçim prosedürü, bizler daha çok Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin Anadolu’daki adım atılmadık, gidilmedik yer kalmasın prensibiyle dertleşmek ve dinlediğimiz dertlerin çözüm önerileri raporlarını da bu devletin yönetimini üstlenen Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmek üzere köy köy geziyoruz." dedi.

İstanbul’daki bombalı saldırıyı kınayan MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna ise 20 Kasım 2022 Pazar günü Samsun Cumhuriyet Meydanında 15.00’da "Aday Belli, Karar Net" temalı programa tüm muhtarları davet etti.









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