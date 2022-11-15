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Nebiyan Dağı'nda güz renkleri arasında kıvrılan yollar doğal platoyu oluşturuyor

AA

Nebiyan Dağı'nda güz renkleri arasında kıvrılan yollar doğal platoyu oluşturuyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da 1224 rakımlı Nebiyan Dağı, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki 19 Mayıs ilçesi sınırlarında bulunan bölgenin en yüksek dağlarından Nebiyan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011 yılında doğa turizm alanı ilan edildi.

Doğa turizm alanı ilan edilmesinin ardından daha çok ilgi çekmeye başlayan bölgenin tanıtımı için her yıl "Nebiyan Doğa ve Kültür Festivali" de düzenleniyor.

Samsun'un seyir terası niteliğindeki Nebiyan Dağı'nda sonbaharla birlikte renk armonisi yaşanıyor.

Yeşilden kızıl, sarı, kahverengiye dönen ağaçlar arasında kıvrılan yollar kuru yapraklarla kaplanırken, fotoğraf tutkunları için de Nebiyan Dağı, doğal stüdyo görevi görüyor.

Oksijen deposu Nebiyan Dağı, bisiklet, tırmanış, motokros, offroad, yayla turizmi, dağcılık, fotosafari, yamaç paraşütü, yürüyüş gibi etkinliklere imkan sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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