"Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı" Samsun'da yapıldı

SAMSUN (AA) - "Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı", Samsun'da gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, Samsun Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, trafik kazalarının dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak literatürde yerini aldığını söyledi.

Dünyada trafik kazaları nedeniyle her yıl 1 milyon 350 bin civarında can kaybı olduğunu, tedbir alınmazsa 2030 yılında bunun 2,4 milyon civarına yükseleceğinin öngörüldüğünü belirten Yavuz, "Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, üye ülkelerin trafik kazaları için tedbirler alması noktasında birtakım stratejiler geliştirilmesini öngörmüş. Çünkü trafik kazaları, özellikle dünyada 5 ve 29 yaş arası ölüm sebepleri arasında birinci sırada yer alıyor. Trafik kazaları, ölüm sebepleri arasına baktığımızda da 8. sırada yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütünün resmi açıklamaları. Bu kadar ciddi sorunla dünya karşı karşıya." dedi.

Türkiye'de 2010-2015 yıllarında kaza yeri ve sonrası can kayıplarının 7 bin 530 civarında olduğuna işaret eden Yavuz, şöyle devam etti:

"İlk defa bu veriyi burada sağlamış oluyoruz. Bu neden önemli? Şunu kastediyorum. 2015 yılındaki toplam verinin, 2020 yılı sonunda 4 bin 866'ya düşmüş olmasına değiniyoruz. 2010 ve 2020 yılları arasındaki bu strateji belgesinin hedefi şunu gösteriyor; 100 bin kişi başına can kaybı yüzde 13,4 iken, 2020 yılı sonunda bu 5,8'e düşmüş. Dünyadaki hedef yüzde 50 iken, ülkemizde bu hedefi yüzde 56 olarak gerçekleştirmiş olduk. Bölünmüş yollarımızla, altyapıdan tutun akıllı ulaşım sistemlerine, eğitimden sağlığa, enerjiden yatırımlara, denetim stratejilerine, mevzuattaki düzenlemelere kadar topyekun bir mücadelenin sonucudur."

Yavuz, trafik kazalarındaki can kayıplarının yüzde 50 azaltılmasını yakalayan iki ülkeden biri olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni stratejimizi, 'Güvenli sistem yaklaşımı' ve 'Hedef sıfır' vizyonu üzerine kurduk. Güvenli sistem yaklaşımı, yeni bir tabir olarak gelmiş olabilir size. Güvenli sistem yaklaşımının temelinde insan var. 'İnsanoğlu hata yapabilir' deniliyor. Kimse hatasız değildir. İnsanoğlunun trafikte yapmış olduğu bu hataları tolere edecek sistemler geliştirdik. O yüzden ne sistem geliştireceksiniz. Akıllı sistem, akıllı yollar, akıllı yol kenarları, güvenli araçlar, yeni nesil araçlar, güvenli hızlar. Çünkü her yerde aynı hız olmayabilir. İnşallah 2030 yılı sonunda da 5,8'i, 2,9'a, yani yüzde 50'yi yakalama oranını yakalamada ülke olarak bu mücadelenin içinde olduğumuzu bildirmek isterim."

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Mutlu Aydın da toplantıda konuşma yaptı.

Toplantıya, 19 ilin trafikten sorumlu il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, amir ve komiserleri ile personeli katıldı.





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