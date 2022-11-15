Terme Belediyesi çiçek fidesi ve peyzaj ürünleri üretim serası kuruyor

SAMSUN (AA) - Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan tam otomasyon çiçek fidesi ve peyzaj ürünleri üretim serası kurulum çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Sera çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Ali Kılıç, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ilçeye daha iyi hizmet verebilmesi için yeni bir sera ve şantiye alanı oluşturma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Projenin tamamlanmasının ardından her mevsim kullanılabilecek salon bitkileri, mevsim çiçekleri ve peyzaj ürünlerinin belediye bünyesinde üretileceğine işaret eden Kılıç, "İlçemizin her alanda kendine yeten bir şehir haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni bulvar yolu üzerinde belediyemize ait yaklaşık 4 bin metrekarelik açık ve kapalı alana sahip yeni şantiye ve seramız, ilçemizin tüm peyzaj ihtiyaçlarını karşılayacak, kentimizi görsel olarak güzelleştirecek. Ayrıca ileride bunu belediyemiz için kazanç kapısı haline dönüştürmeyi de planlıyoruz. Yetiştirdiğimiz peyzaj bitkilerini diğer belediyelere satmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Alanın sadece üretim değil, aynı zamanda eğitim alanı olması için çalıştıklarını dile getiren Kılıç, "Yeni sera alanımızda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapacağımız görüşmeler sonrası öğrencilerimizi ağırlayarak çiçek üretimi, bakımı, peyzaj gibi konularda eğitim vermeyi hedefliyoruz. Bu sayede gelecek kuşaklarımıza hem doğa sevgisi aşılayacağız hem de çiçekçilik ve zirai üretimi öğreteceğiz. Bu anlamıyla yeni şantiye ve sera alanımız çok amaçlı bir tesis olacak." değerlendirmesinde bulundu.







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