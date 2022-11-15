Samsun'da bir kişinin ölümüne neden olan 2 sanık yargılanıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan kavgada silahla bir kişinin ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle yargılanan 2 şüpheli, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Alihan Kıllı'nın (21) yakınları, tutuklu sanıklar B.Ş.B. (21) ve K.K. (17) ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklar B.Ş.B. ile K.K, savunmalarında, tahliye ve beraatlerini talep etti.

"Kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Aralık'a erteledi.

Kentte 30 Nisan'da aralarında husumet bulunan B.Ş.B. ve K.K. ile tartışan ve silahla vurulan Alihan Kıllı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan B.Ş.B. ve K.K. tutuklanmıştı.





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