Samsun'dan kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Kavak Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce Kavak Cezaevi'nin çocuk ve genç bölümünde resim kursu açıldığı bildirildi.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine, kurs eğitmenliğini Yasemin Şen Gezen ve Cansu Ünlü'nün yaptığı kuru boya, sulu boya ve akrilik kurslarına 22 mahkum çocuk ve gencin katıldığını söyledi.

Kursların salı ve perşembe günleri olacağını belirten Ersoy, "Buradaki çocuklarımızın ıslahı ve kendilerine beceri kazandırmak için kurs açtık. Kursumuz 300 saat sürecek." dedi.

Ersoy, kurs bitiminde katılımcılara sertifika vereceklerini kaydetti.

- Vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Büro ekipleri, Orta Mahalle'de kurulan pazar yerinde vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıtarak bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Amirliğinden yapılan açıklamada, "Halkımızın can ve mal güvenliği ile huzuru için bu tür faaliyetlerimiz hız kesmeden aralıksız devam edecektir." ifadesi kullanıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.