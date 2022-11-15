Çarşamba'da yapılacak yüzme havuzu için çalışmalar başladı

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesince 6 bin 270 metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek yarı olimpik standartlardaki yüzme havuzu için çalışmalar başladı.



Çarşamba Belediyesi kontrollüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle ilçeye kazandırılan yarı olimpik standartlardaki yüzme havuzunun inşaat çalışmalarının kasım ayı içinde başlaması planlanıyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, spor kenti Çarşamba'da her türlü sporu desteklediklerini, yeni yatırımları ilçeye kazandırdıklarını belirtti.



Çarşamba'nın sporun her alanında yetenekli sporcular yetiştiren bir ilçe olduğuna işaret eden Doğan, şunları kaydetti:



"Yetenekli sporcularımızın, gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri alanları ilçemize kazandırmaya özen gösteriyoruz. Yarı olimpik standartlardaki kapalı yüzme havuzumuz için yüklenici firma ile imzaları attık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilçemize kazandıracağımız yüzme havuzu, Çarşamba'mız için büyük değer olacak. Hem sporcularımız hem gençlerimiz, engelli kardeşlerimiz rahatlıkla havuzdan faydalanabilecek. Çocuk havuzumuzda da minik kardeşlerimizi, geleceğin yüzücülerini yetiştireceğiz inşallah. Engelli vatandaşlarımıza uygun bir tesis olacak. Yüzme havuzu projemiz, uluslararası standartlarda, özenle hazırlandı. Yarı olimpik havuzumuz 400 metrekare, çocuk havuzumuz ise 95 metrekare olacak. Dev yatırımı Çarşamba’mıza kazandırmış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."







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