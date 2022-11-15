MHP Bafra İlçe Başkanı Turna'dan mitinge davet

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SAMSUN (AA) - MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, vatandaşları hafta sonu Genel Başkanları Devlet Bahçeli’nin katılımıyla Samsun'da yapılacak, "Aday belli karar net" mitingine davet etti.



Turna, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, seçim çalışmaları kapsamında 2019'dan bu yana mahalle mahalle, köy köy ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.



Genel Başkanları Bahçeli'nin 20 Kasım Pazar günü saat 15.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda "Aday belli karar net" mitingi düzenleyeceğini belirten Turna, mitinge herkesi davet etti.



Mitinge katılacakları pazar günü saat 12.30'dan itibaren Bafra Ülkü Ocaklarının yanında bulunan otoparktan il merkezine götüreceklerini aktaran Turna, "Şimdiden programa katılacak olan herkese teşekkür ederim." dedi.



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