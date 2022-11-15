Samsun’da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Canik ilçesinde 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli Ö.K.K. Karşıyaka Mahallesi’ndeki bir kıraathane önünde oturan Sercan T’ye silahla ateş etti.

Kurşunların isabet etmesi sonucu S.T. ile yanında bulunan F.Ç. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sercan T’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülen F.Ç’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan zanlı Ö.K.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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