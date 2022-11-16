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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Ladik Belediyesi kırsal mahallelerde yol bakım ve onarım çalışmaları yaptı.

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 2022 yılı faaliyet programı kapsamında ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Ladik ilçesinin Kabacagöz, Deliahmetoğlu ve İbi mahallelerinde çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Özel, "Ladik ilçemiz konum olarak kışı soğuk ve biraz uzun geçen bir ilçe. Dolayısıyla bunun bilincinde olmamız gerekçesiyle belediye olarak çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu çalışmalarımızda mesai mefhumu gözetmiyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımını rahat sağlayabilmesi için özellikle kırsal mahallelerdeki yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarımızı tez zamanda bitirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- Alaçamlı gençler sevgi evlerindeki çocukları ziyaret etti

Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Uzman Antrenörleri ve Gençlik Merkezi Gönüllüleri ile Alaçam Ömer Leman Kara Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğretmen ve eğitmenleri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) 19 Mayıs Sevgi Evi'nde kalan çocuklar için organizasyon düzenledi.

19 Mayıs ilçesinde sevgi evlerinde kalan 110 çocuk için organizasyon düzenleyen ekip sportif aktivitelerle çocukların gönüllerini kazandı.

Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan tüm gün neşeli saatler geçiren çocuklar için projelerin devam edeceğini dile getirdi.

Alaçam Ömer-Leman Kara Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Taner Geveci ise amaçlarının sevgi, ilgi ve şefkat taşıyarak çocukların gönüllerine dokunmak istediklerini söyledi.

- Ladik'te evde çipli kimlik kartı hizmeti

Ladik ilçesinde çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta yaşlı ve engelliler için evde nüfus cüzdanı hizmeti verilmeye başlandı.

Ladik Nüfus Müdürlüğüne başvuru yapan hasta, yaşlı ve engelli bireylerin ikametlerine giden ekipler işlemleri ev ortamında tamamlayarak yeni kimlikleri vatandaşlara veriyor.

Saray Mahallesi'nde ikamet eden Ayşe Aktaş (80), sağlık problemleri dolayısıyla Nüfus Müdürlüğüne gelemeyeceğini yönünde başvuruda bulundu.

Nüfus Müdürlüğü personeli, hastanın evine giderek çipli kimlik kartını kendisine teslim etti.

Kaymakam Ahmet Raşit Orhan, ilçede nüfus ve adres hizmetlerinin gezici kayıt sistemi ile ikametlere ulaştırdıklarını bildirdi. Başvuruda bulunan vatandaşların ikametlerine giderek işlemleri tamamladıklarını bildiren Orhan, "Her şey vatandaşımızın iş ve işlemlerini rahatlatma ve kolaylaştırma için yapılmaktadır. Devletimiz vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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