Bafra Ovası'nda kırmızı lahana hasadı başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Türkiye'de tarımsal üretimde önemli merkezler arasında yer alan Bafra Ovası'nda kırmızı lahana hasadına başlandı.

Kızılırmak'ın sularıyla beslenen bereketli Bafra Ovası'nda üretilen kırmızı lahana, kasım ayının gelmesiyle hasat edilip tüketiciyle buluşturuluyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 25 bin dekar alanda kırmızı lahana üretildiğini söyledi.

Bafra'nın tarım ovası olduğuna işaret eden Tosuner, "Kışlık sebze soğuk havayı sever. Hava sıcaklıklarının bu dönemde yüksek olması verimi düşürüyor. Kalitede anormallik yok ama verimde düşüklük var. Kırmızı lahananın dekar başına 5 tondan aşağı düşmemesi lazım." dedi.

Bafra Yeşilyazı Mahallesi'nde kış sebzesi komisyonculuğu yapan Adem Yanık da kırmızı lahananın Bafra Ovası'nda kaliteli şekilde yetiştirildiğini dile getirdi.



Yanık, "Kırmızı lahana yörede çok ekilen bir sebze. Kilogramını 3 liradan alıyoruz. Mahsulü Mersin, Van, Diyarbakır ve Elazığ gibi illere gönderiyoruz." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.