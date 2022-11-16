MHP Samsun İl Başkanı Karapıçak, basın mensuplarıyla buluştu

SAMSUN (AA) - MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Anakent Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Karapıçak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla düzenlenecek "2023'e Doğru Aday Belli Karar Net" açık hava toplantısının 20 Kasım'da yapılacağını söyledi.

MHP'nin Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne bütün imkan ve inancıyla hazırlandığını belirten Karapıçak, "Bu kapsamda 20 Kasım Pazar günü Samsun merkez olmak suretiyle Giresun, Kastamonu, Ordu, Sinop il teşkilatlarımızın ve aziz vatandaşlarımızın katılımıyla '2023'e Doğru Aday Belli Karar Net' temalı açık hava toplantımız dört başı mamur gerçekleştirilecek." dedi.

Samsun'a yaraşır bir açık hava toplantısının en büyük arzuları olduğunu vurgulayan Karapıçak, MHP'nin sandığa, Samsun'a ve dolayısıyla Türkiye'ye sahip çıkacağını kaydetti.

Karapıçak, şöyle konuştu:

"Kurtuluş Savaşı'nda ilk kıvılcımının çakıldığı, ilk ateşin yakıldığı meşale şehir olarak Samsun'a düşen görev, 15 Temmuz gecesi yüce Türk milletinin bağrında kurulan Cumhur İttifakı'na destek vermek, bunun gereği olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gereğini yapmak, milletvekili seçimlerinde Samsun'daki milliyetçi, ülkücü iradeyi en üst seviyede Türkiye Büyük Millet Meclisine taşımak ve dolayısıyla MHP'nin, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli öncülüğünde oluşturduğu '21. Yüzyıl ve 2023 Türkiye Vizyonu'na uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümünde 'lider ülke Türkiye' hedefine uygun olarak çalışmaktır. Bu çalışmalarımızda yılmamızı gözleyenler, vazgeçmemizi düşleyenler bilsinler ki emeğimiz yerde kalmayacak. Çalışmalarımızın Samsunlu hemşehrilerimiz ve dolayısıyla millet nezdindeki mükafatı partimiz ve camiamızca kesinlikle görülüp yaşanacaktır."

Karapıçak, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





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