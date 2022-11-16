Beş un çeşidiyle 10 kilogramlık "balina ekmeği" yapıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde 30 yıldır fırıncılık yapan Harun Alev, 5 farklı un kullanarak yaptığı "balina ekmeği"ni tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Fırıncılığı babasından öğrenen Alev, normal ekmeğin yanı sıra bir arkadaşının önerisiyle 2008'den bu yana "balina ekmeği" de üretiyor.

Balina ekmeği için tam tahıl, tam buğday, kepek, çavdar ve çörek otu unu kullanan Alev, boyu 1 metreyi bulan ekmeği yaklaşık 20 saatte yapıyor.

Alev, AA muhabirine, balina ekmeğine sağlığa yararlı malzemeler eklediğini söyledi.

Ekmeğin tadında hafif acımsılık bulunduğunu belirten Alev, içeriğine talebe göre ekleme yapabileceğini dile getirdi.

Balina ekmeğinin yapımının meşakkatli olduğunu vurgulayan Alev, "Hazırlanma süresi 18-20 saat sürüyor. Mayalanma süresi hava şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Bir ekmek yaklaşık 10 kilogram oluyor. Bu ekmeği dilim olarak satıyoruz. Biz hizmetimizi veririz, insanlarımız da şifa kaynağı olarak tüketir. Talep oluştuğu sürece hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



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