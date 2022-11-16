Samsun'da kırsaldaki bisiklet ve motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, kırsalda yaşayan 100 bisiklet ve motosiklet sürücüsüne reflektif yelek dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi, 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletlerde reflektif kıyafet kullanımının zorunlu hale getirilmesi dolayısıyla "Reflektif Yelek Giy Görünür Ol" etkinliği düzenledi.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda, kırsalda yaşayan 100 bisiklet ve motosiklet sürücüsüne reflektif yelek dağıtıldı.

Jandarma ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına, ışık ve levhalara uymaları konusunda uyarılardı.

Programa, Alaçam İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, jandarma personeli ile bisiklet ve motosiklet sürücüleri katıldı.

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