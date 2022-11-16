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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'dan kısa kısa

AA

Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve beraberindekiler, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Özdemir, Karapıçak ve beraberindekilere ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "Cumhur İttifakı olarak uyum içinde 2023 için çalışmaktayız. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. İttifak bilinci içinde halkımıza hizmet etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Karapıçak da Cumhur İttifakı'na katkı sağlamaya ve üzerlerine düşeni yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Ziyarette MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Havza Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Altınkaynak ile il yönetim kurulu üyeleri de bulundu.


- MHP Kavak İlçe Başkanı Kamber'den mitinge davet

MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, vatandaşları hafta sonu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Samsun'da düzenlenecek, "Aday belli karar net" mitingine davet etti.

Kamber başkanlığında ilçe başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda, yaptıkları çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kamber, Genel Başkanları Bahçeli'nin 20 Kasım Pazar günü saat 15.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda "Aday belli karar net" mitingi düzenleyeceğini belirten Kamber, miting için pazar günü saat 12.00'de ilçe başkanlığı binası önünden konvoy halinde il merkezine gideceklerini kaydetti.

Toplantıya Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak ile partililer katıldı.


- Kavak'ta "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı"

Kavak Kaymakamlığınca "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" düzenlendi.

Kaymakam Faruk Atar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kadına şiddet olaylarına karşı alınacak tedbirler görüşüldü.

Atar, kadına ve aileye dönük şiddete karşı gereken tedbirleri almanın ve bunları önlemenin işlerin en başında geldiğini söyledi.

Kadınlara şiddeti gerek yazılı ve gerekse görsel medyada görünce üzüldüklerini dile getiren Atar, "Bu tür şiddet olaylarının önüne bilinçli bir toplum ve bilinçli nesillerle geçebileceğimizi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için atılacak en önemli adımın eğitim olduğunu düşünüyorum." dedi.

Toplantıya Kavak Belediyesinden Ahmet Sayım, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Seyfettin Güveli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, İlçe Sağlık Müdür Vekili Birol Binbir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Recep Güney ile Atakum Sosyal Hizmetler Merkezinden psikolog Metehan Cankur da katıldı.


- Ladik Belediyesinden halı saha çalışmaları

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı ile yaptıkları protokol kapsamında ilçede iki halı saha yapacaklarını söyledi.

Özel, Ladik ilçesine yaptıkları hizmeti sürekli artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Halkımıza yaptığımız hizmeti ibadet olarak kabul ediyoruz. Gençlerimize, halkımıza, ilçemize önem veriyoruz. Sportif, kültürel, sanatsal ve eğitim yatırımlarımıza devam ederek sosyal belediyecilik anlayışıyla gençlerimize yönelik projelerimizi hayata geçiriyoruz. İlçemize kazandıracağımız iki halı sahanın ilkinin yapımına Saray Mahallesi'nde başladık." diye konuştu.


- Havza Belediyesinde e-ödeme dönemi başladı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, e-belediye sisteminde yapılan entegrasyon çalışmaları neticesinde Belediyenin internet sitesi ile e-devlet üzerinden vergi ödemelerinin yapılabileceğini bildirdi.

Özdemir, entegrasyon çalışmaları neticesinde isteyenlerin Havza Belediyesine vergi borçlarını e-ödeme kolaylığı ile yapabileceklerini dile getirerek, "Vatandaşlar sıra beklemeden, cep telefonları aracılığıyla vergi ödemelerini belediyemiz internet adresi ve e-devlet üzerinden kolayca yapabilecekler. Bu hizmetten faydalanmak isteyen ve Havza Belediyesinde cep telefonu ve TC kimlik numarası kayıtlı olmayanlar, '0362 714 40 85' nolu telefondan 129 Emlak İstimlak Servisi'ni arayarak abonelik ve mükelleflik bilgilerini güncellemeleri yeterli olacaktır." ifadesini kullandı.


- Havza OSB yolunda çalışmalar sürüyor

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolundaki çalışmalarını inceledi.

Nayman ve Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Havza Belediyesi iş birliğinde yapımı devam eden Havza OSB yolunu genişletme, dolgu ve altyapı çalışmalarını inceleyerek, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Havza Şube Müdürü Burak Görmüş ve SASKİ Havza Şube Müdürü Mustafa Arslan'dan bilgi aldı.

Havza OSB yolunun önemli olduğuna işaret eden Nayman, "Havza OSB, artık üreten bir OSB. Bu nedenle yolun genişliği önemli. Aynı zamanda OSB'ye gelen yatırımcılar için de önemli bir referans. Havza OSB'yi hızlı şekilde büyütmek ve ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine en üst düzeyde fayda sağlamasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Özdemir de yol çalışmalarının tamamlanmasıyla Havza OSB'nin daha cazip hale geleceğinin altını çizerek, "Tüm gayretimiz Havza için. Havza OSB yolu başta olmak üzere Havza'mızda yapılan çalışmalardan ötürü Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'e teşekkür ederim." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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