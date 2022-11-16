Çarşamba Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde sona yaklaşıldı

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezindeki çalışmalarda sona yaklaşıldığı bildirildi.



Toplam 4 bin metrekare alanda 4 katlı ve 27 üniteli planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde panoromik röntgen cihazı, 2 periapikal röntgen birimi, acil diş ünitesi, mahkum diş ünitesi, 2 pedodonti kliniği ile ameliyathane yer alacak.

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Sezgin, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Sağlık Müdürü Özer Özen, İlçe Müftüsü Cemal Uzun ve AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden, merkezde devam eden çalışmaları inceledi.



Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin hem Çarşamba'ya hem de çevre ilçelere büyük katkı sağlayacağını belirten Doğan, Çarşamba Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizdeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Yeni ve son teknolojinin kullanılacağı merkezimiz modern görüntüsü ve verdiği hizmetle farkındalık yaratacaktır. Çarşamba Belediyesi olarak sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda her zaman yanlarındayız." ifadelerini kullandı.





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