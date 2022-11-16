MHP İl Başkanı Karapıçak'tan Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül'e ziyaret

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SAMSUN (AA) - MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül'ü ziyaret etti.



Akgül'ü makamında ziyaret eden Karapıçak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 20 Kasım Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağı "Aday belli karar net" mitingi ile ilgili davetini iletti.

Akgül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhur İttifakı, Salıpazarı ilçemizde uyumlu şekilde devam etmektedir. Gerek MHP İlçe Teşkilatı, gerekse tabanda tek vücut olarak çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Ziyarete AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı İsmail Yaman, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Kemal Düzgün ve MHP Salıpazarı İlçe Başkanı Hasan Yüksel de eşlik etti.





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