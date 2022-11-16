Samsun'da bir araçta 10 silah bulundu, 4 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir araçta 10 silah ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize yunus ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları minibüste arama yaptı.

Aramada, 4 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, namlu, dipçik, 5 şarjör, 102 fişek, kavanoz içinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, araçta bulunan R.A, K.Ç, F.D. ve A.V.K'yi gözaltına aldı. Zanlılardan R.A'nın bir suçtan 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.



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