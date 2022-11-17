Bafra'da polis ekiplerince sabit yol ve şok uygulaması yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada 1047 kişinin güvenlik kaydı incelendi, 346 araç kontrol edildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 104 personelin katılımıyla şüpheli araç ve kişilere yönelik sabit yol ve şok uygulama gerçekleştirdi.



Uygulamalarda 1047 kişinin güvenlik kaydı incelendi, bir yoklama kaçağı yakalandı. Ayrıca çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Kontrol edilen 346 araçtan bir sürücüye ehliyetinin yanında bulunmaması, bir sürücüye de alkollü araç kullanmaktan dolayı para cezası kesildi.



Yedi iş yerinin de denetlendiği uygulamada üç iş yeri ile ilgili canlı müzik yayın belgesi olmadan müzik yayını yapması sebebiyle işlem yapıldı.





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