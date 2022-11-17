Tokat'ta biri eski muhtar 3 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

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TOKAT (AA) - Tokat'ta bir yaylada 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Eskiköy Yaylası'nda 3 kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede eski köy muhtarı Bahattin Karnak (48) ile akrabaları Halil Karnak (53) ve Aydın Karnak'ın (45) silahla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde bir tabanca ile boş kovanlar da bulundu.

İlk belirlemelere göre Aydın Karnak'ın, Bahattin ve Halil Karnak'ı tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.



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