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Salıpazarı ilçesinde 121 arıcıya 27 ton besleme şekeri verildi

AA

Salıpazarı ilçesinde 121 arıcıya 27 ton besleme şekeri verildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğince yürütülen proje kapsamında arı yetiştiricilerine indirimli arı besleme şekeri dağıtıldı.

Samsun Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Rasim Kaplan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Bakanlıkla yaptıkları görüşmeler sonucu geçen yıl kovan başına 5 kilogram olan besleme şeker miktarını bu yıl 10 kilograma çıkarttıklarını söyledi.

Salıpazarı ilçesinde arıcılık yapan üreticilere bu desteğin bir kısmını verdiklerini anlatan Kaplan, "Bir kısmını ise mart ayında dağıtacağız. İnşallah devamı da gelecek. Salıpazarı arı üreticilerimize hayırlı olsun. Proje Türkiye'nin tüm illerinde devam ediyor. Arıcılarımızın sorunları ile yakından ilgilenen Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ile tüm Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Niyazi Özdal'ın da katıldığı programda Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı 121 arıcıya toplam 27 ton şeker dağıtıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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