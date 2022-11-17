Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen" balesini sahneleyecek

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünyaca ünlü kadın karakter "Carmen" balesi ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB, Fransız yazar Prosper Merimee'nin "Carmen" isimli romanından uyarlanan ve Fransız klasik müzik bestecisi Georges Bizet'in muhteşem müziği, klasik bale ve flamenkoyla harmanladığı bale eserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

İspanya'nın Sevilla kentindeki bir tütün fabrikasında çalışmakta olan asi güzel Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı gelgitli ve kural tanımaz aşk ilişkisini anlatan iki perdelik bale eseri "Carmen", koreograf ve libretto yazarı Carlos Vilan'ın orijinal koreografisiyle sahneye konulacak.

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sahnelenecek eser, 3 ve 5 Aralık'ta saat 20.00'de sanatseverlerle buluşturulacak.





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