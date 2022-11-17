Okçuluk Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2022 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor.

Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara 109 kulüpten 706 sporcu katılıyor.



Organizasyon, klasik ile makaralı yay kategorilerinde büyükler ve 21 yaş altında yapılıyor.

Kıyasıya mücadele veren sporcular, kupanın ikinci gününde klasik yay takım eleme ve klasik yay bireysel eleme atışları gerçekleştirdi.

Yarın klasik yay bireysel final ve makaralı yay sıralama atışlarıyla devam edecek organizasyon, 20 Kasım'da sona erecek.



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