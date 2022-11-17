Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Ladik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde yol yapım ve onarım işlerine ağırlık vermeye başladı.

Belediye ekipleri, Büyükkızoğlu, Kabacagöz, Deliahmetoğlu, İbi ve Çadırkaya mahallelerinde düzeltme, genişletme, bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor.

Çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eren ve Belediye Meclisi üyeleriyle inceleyen Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, merkezle birlikte 67 mahalleleri bulunduğunu söyledi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemeye çalıştıklarını dile getiren Özel, imkanları ölçüsünde bütün mahallelerde yolların yanı sıra camiler ve mezarlıkların da ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade etti.





- Kavak'ta asayiş toplantısı yapıldı

Kavak Kaymakamı Faruk Atar başkanlığında asayiş ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Atar, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçenin çeşitli yerlerinde terk edilmiş, kullanılmayan metruk binalar bulunduğunu, bunların uyuşturucu ve diğer bazı konularda suç odağı haline gelebileceğini belirterek, bu konuda önlem alınması gerektiğini söyledi.

Daha sonra ilçedeki metruk yapılar ile genel asayiş durumu, servis araçlarının denetimi ve okul güvenliği konularında değerlendirmede bulunuldu.

Toplantıda, metruk yapıların yıkımı için İlçe Emniyet Müdürlüğünce Ladik Belediyesine yazı yazması kararlaştırıldı.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Seyfettin Güveli ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız katıldı.





- İYİ Parti Havza İlçe Başkanlığından ziyaret

İYİ Parti Havza İlçe Başkanlığına seçilen Saim Çalışkan, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar'ı ziyaret etti.

Çalışkan ile yönetim kurulu üyeleri, Özdemir'i makamında ziyaret ederek, genel kurul süreci hakkında bilgi verdi. Çalışkan, ilçe adına yapılacak çalışmalarda her türlü iş birliğine açık olduklarını kaydetti.

Özdemir ise Çalışkan ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "Gayemiz ilçemize hizmet etmek. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Acar da önceliklerinin Havza olduğunu vurgulayarak, "İlçemiz için bizlere destek olacak herkese kapımız açık. İnşallah Havza için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlere yeni görevinizde başarılar dilerim." ifadesini kullandı.





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