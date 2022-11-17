Amasra'daki maden ocağında yaşamını yitiren madenciler adına fidan dikildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde Bartın'daki maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madenciler anısına 42 fidan dikildi.



Kredi ve Yurtlar Kurumu Çarşamba Yurt Müdürlüğünce organize edilen fidan dikme etkinliğinde, Yeşilırmak Millet Bahçesi'ne, hayatını kaybeden madencileri anmak adına fidanlar toprakla buluşturuldu.



Belediye Başkanı Halit Doğan, Bartın Amasra'daki maden ocağında yaşanan elim kazanın herkesin yüreğini dağladığını vurguladı.



Burada yaşamını yitiren 42 madencinin acısının halen yüreklerinde olduğunu vurgulayan Doğan, "Yerin altında alın teriyle evine ekmek götürmek için gece gündüz çalışan madenci kardeşlerimizin adı burada, Çarşamba'mızda yaşayacak. Fidanlarımız büyüyüp gölgesinde serinlediğimiz ağaçlar olacak. Öğrencilerimizle hem ağaçlandırmanın önemini hatırlayıp hem de yitirdiğimiz madencilerimizi anmış olduk. Rabb'im yaşamını yitiren madenci kardeşlerimizin ailelerine sabır versin. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Fidan dikme etkinliğine Kaymakam Şükrü Yıldırım, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Berber, Kredi ve Yurtlar Kurumu Çarşamba Yurt Müdürü Oktay Gelmez ile yurtta kalan üniversite öğrencileri katıldı.





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