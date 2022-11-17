Samsun'da 10 katlı iş merkezinin yıkımına devam ediliyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesindeki 10 katlı iş merkezinin yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bankalar Caddesi'nde bulunan ve yıkılması için çalışma yürütülen 10 katlı Anakent İş Merkezi'nin etrafındaki yollar trafiğe kapatıldı.

Çalışmalar kapsamında binanın dış cephesinin iş makineleriyle sökümüne başlandı. İş merkezinin ön kısmının kontrollü şekilde yıkıldığı sırada etrafı toz bulutu kapladı.

Binadaki kısmi yıkılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



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