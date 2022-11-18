Samsun'da son 2 haftadaki kaçakçılık operasyonlarında 56 zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da, son 2 haftadaki kaçakçılık operasyonlarında 56 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-17 kasım tarihleri arasında kaçakçılık ve uyuşturucu olaylarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.



Operasyonlarda Amisos dönemine ait olduğu değerlendirilen 237 sikke ile 5 bin 826 gram kubar esrar, 3 bin 480 gram skunk, 224 gram metamfetamin, 32 sentetik uyuşturucu ecza hapı, 29 bin 54 litre akaryakıt, 5 bin 660 gram kaçak tütün, 10 tabanca, 2 av tüfeği, 4 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Bu olaylara ilişkin 56 kişi gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.