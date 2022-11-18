Bafra'da şap hastalığına karşı aşılama ile küpeleme çalışması

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SAMSUN (AA) - Bafra Tarım ve Orman Müdürlüğünce şap hastalığına karşı büyükbaş ve yeni doğan hayvanlara aşılama ile küpeleme çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli tarafından ahır ve barınaklara gidilerek, hayvanlara aşılanma ve küpeleme gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü veteriner hekimi Taner Çelebi, senede iki dönemde 120 köyde toplam 120 bin büyükbaş ile 35 bin küçükbaş hayvana aşı yaptıklarını söyledi.

Yeni doğmuş 17 bin buzağı ile 20 bin kuzuya da küpe taktıklarını aktaran Çelebi, "Sığır, koyun ve keçi gibi hayvanların ürünlerinden insanlara bulaşan hastalıklara karşı aşılama yaptık." dedi.





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