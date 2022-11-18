Havza Sosyal Hizmet Merkezinden engelli kıza doğum günü sürprizi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından engelli kıza doğum günü sürprizi yapıldı.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, merkez çalışanları ve Okul Destek Projesi (ODES) ile farklı konularda sosyal destek alan gençler, Yeni Mescit Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan ve 32 yaşına giren Perihan Sezer'i evinde ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.

Ziyarette doğum günü pastası kesilmesinin ardından Sezer'e hediyeler verildi.

Sürprizden dolayı duygulanan Perihan Sezer, "Müdürümüz önceden yaptığı ziyarette söz vermişti. Sözünü yerine getirdi. Kendisine ve tüm arkadaşlara teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Güvendi ise verdiği sözü yerine getirdiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Engellilerimizin hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmak asli görevimizdir. Sizlerin mutlu olması bizleri mutlu ediyor. Sevgili kardeşimize ömür boyu sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum." dedi.





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