Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) Genel Başkanı Osman Yılmaz, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül'ü ziyaret ederek, Ankara'da yapılacak Samsun Gençlik Buluşması'na davet etti.

Akgül, Samsun için elini taşın altına koyan herkese kapılarının daima açık olduğunu belirterek, "En büyük yatırım, gençliğe yapılan yatırımdır. Osman başkanımızın daveti başımızın üzerine. 18 Aralık'ta Samsun olarak güçlü şekilde orada olacağız." dedi.

Yılmaz da Samsun'u Samsunlu gençlerin yazacağını ve fotoğraflayacağını dile getirerek, "Samsunlu tüm siyasetçilerimizi ve belediye başkanlarımızı Samsun Gençlik Buluşmamızda görmek istiyoruz. Ankara ATO Congresium'da gerçekleştireceğimiz, Samsun'dan çıkan yetenekli ve başarılı gençlerimizin ödüllendirileceği, Haluk Levent Konseri ile taçlanacak Büyük Samsun Gençlik Buluşması'na davetiyesini takdim ettik. İş birliği ve dayanışma içinde Samsun'umuzun doğal güzellikleri, tarihi, kültürel, ekonomik ve sosyal değerlerinin tanıtılması ve geliştirilmesi için hayata geçirilecek projeler konusunda kendisi ile fikir alışverişinde bulunduk. Gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı Başkanımıza çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.





- Kavak'ta umre adaylarına uğurlama töreni

Kavak'tan umre yapmak üzere kutsal topraklara gidecekler için uğurlama töreni düzenlendi.

Kavak Müftülüğünce 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kavak Otogarı'nda düzenlenen program, Yörgüç Paşa Camisi müezzini Murat Ünal'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kavak Müftüsü Yakup Belen, burada yaptığı konuşmada, 15 günlük umre ziyareti için Kavak'tan 24 kadın, 18 erkek olmak üzere 42 kişinin kutsal topraklara gideceğini belirterek, "Evinizden Allah'ın evine gidiyorsunuz. Güle güle gidiniz. Allah sizleri, layığıyla umreci olup gelenlerden eylesin." dedi.

Yörgüç Paşa Camisi din görevlisi Muhittin Düzenli de umrede yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi. Uğurlama töreni, dua ile son buldu.

Kavak'tan kutsal topraklara gidecek ve Muhittin Düzenli ile Dilaver Öztürk yönetimindeki kafile, 21 Kasım Pazartesi günü Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan hareket edecek.

Programa Kaymakam Faruk Atar, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, din görevlileri, umreye gidecekler ve yakınları katıldı.





- Kavak'ta akıl ve zeka oyunları sergisi açıldı

Kavak'ta 5. Zeka Geliştirici Ahşap, Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi açıldı.

Kavak Belediyesince düzenlenen ve Kooperatif Kafe'de gerçekleştirilen sergiyi Kaymakam Faruk Atar ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da ziyaret etti.

Sarıcaoğlu, bu tür etkinliklerin çocukların zekalarının gelişiminde önemli etkiye sahip olduğunu belirterek, "Sosyal ve kültürel her türlü girişime önem ve destek veriyoruz. Zeka oyunları, çocuklara çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin şekilde kullanma yeteneği kazandırması bakımından çok önemli." dedi.

Serginin 3 gün açık kalacağı öğrenildi.





- Bafra'da Ortak Akıl Buluşmaları toplantısı düzenlendi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçedeki avukatlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Kılıç, Bafra Öğretmenevi'nde Ortak Akıl Buluşmaları kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Orta ve uzun vadedeki projeleri anlatarak talep ve önerileri dinleyen Kılıç, "Savunma ve hak arayışımızın yapı taşlarından değerli avukatlarımızla bir araya gelerek gündeme ve hedeflerimize dair istişarelerde bulunduk. Kıymetli hukukçularımıza katılım ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.





- MHP Kavak İlçe Başkanı Kamber'den AK Parti İlçe Başkanı Bakır'a ziyaret

MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır'ı ziyaret etti.

Kamber, Bakır ve yönetimini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 20 Kasım Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek "Aday belli karar net" mitingine davet etti.

Bakır da ziyaretten ve davetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





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