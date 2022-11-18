Yeşilayın bağımlılıkla mücadele çalışmaları anlatıldı

SAMSUN (AA) - Yeşilay Samsun Şube Başkanı Muhammet Ali Oruç, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Oruç, kentteki bir otelde "Samsun Yeşilay buluşması" kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin tüm illerinde Yeşilay danışmanlık merkezlerinin alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı ile ilgili sorunlar yaşayanlara ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti verdiğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde öncü rol oynayan Yeşilayın vizyonunda 102 yıllık bilgi ve tecrübe bulunduğunu vurgulayan Oruç, "Bağımlılık sadece kullananı değil, ailesini ve çevresini de son derece olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Yeşilay olarak bu önemli sorunla bilimsel ve kanıta dayalı metotlarla tüm dünyaya örnek mücadele sergiliyoruz. Yeşilay danışmanlık merkezlerimizle sorunlar yaşayan kişilerin yanı sıra aile ve yakınlarını sürece dahil ederek bozulan yaşam düzenlerinin onarılmasına destek veriyoruz." dedi.

Bağımlılıklarından kurtulmak için danışanlara "115" nolu telefon hattının yanı sıra Samsun Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) yüz yüze destek verdiklerini anlatan Oruç, Samsun YEDAM'ın açıldığı 11 Ağustos 2020'den bugüne kadar 400 kişinin hayatını değiştirdiğini belirtti.

Yeşilay olarak her zaman aktif şekilde çalışma içinde olduklarına işaret eden Oruç, şunları kaydetti:

"Samsun'da son iki yılda danışanlarla toplam 1716 görüşme gerçekleştirildi. Sosyal hizmet destek sayımız 971, yaptığımız sosyal etkinlik sayısı ise 68. YEDAM başvurularını 136 ile en çok tütün oluşturdu. Madde için 79, kumar için 66, alkol için 64, internet için 13 insanımız destek almak için başvuru yaptı. Bu yıl içinde Samsun Yeşilay Şubesi olarak 860'ı yetişkin, 548'i öğrenci olmak üzere 1408 kişiye temel bağımlılık ve Yeşilay tanıtımı konularında bilgilendirme yaptık."

Yeşilay Strateji İletişim Müdürü Özlem Güller Ünal da bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.



Ünal, bağımlılıkta genel kurallar bulunduğunu, bağımlığın bir süreç olduğuna dikkati çekerek, "Bağımlık bir beyin hastalığıdır. Tamamen iyileşmez, düzelir. Bağımlılık, 'Bir defadan bir şey olmaz' düşüncesiyle başlıyor. Tekrarlayabilir. Bağımlılık bir halk sağlığıdır, anlatmak ve farkındalık sağlamak gerekiyor." diye konuştu.







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