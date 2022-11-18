Çarşamba'da altyapısı tamamlanan sokaklarda üstyapı çalışmaları başladı

SAMSUN (AA) - Çarşamba'da altyapısı tamamlanan Batı Yaka Hamam Sokak'ta üstyapı çalışmalarına başlandı.



Çarşamba'da Yeşilırmak Nehri kenarında, Batı Yaka Hamam Sokak'ta altyapının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmaları başladı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, devam eden çalışmaları inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.



Çarşamba'nın birçok güzelliği barındıran bir ilçe olduğunu vurgulayan Doğan, "Yeşilırmak manzarası eşliğinde birbirinden güzel alanlara sahibiz. Biz de bu alanlarda çevre düzenleme çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi Çarşamba'mız için çalışmaya, altyapımızı, yağmur suyu hatlarımızı, içme suyu borularımızı yenilemeye devam ediyoruz." dedi.



Yenilenen altyapının uzun süre hizmet sağlayacağına işaret eden Doğan, şunları kaydetti:



"Altyapı çalışmalarımız sayesinde ilçemizde yoğun yağış sonrası meydana gelen sel ve su taşkınlarının da önüne geçmiş oluyoruz. Üstyapı çalışmalarımızı da yenilerek Çarşamba'mıza yakışır hizmetlerle hemşehrilerimizi buluşturmayı sürdürüyoruz. Altyapısını tamamladığımız Hamam Sokak'ta üstyapı çalışmalarımız da başlamış durumda. Bu alanda bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, araç yolu ve otopark alanı, yeni aydınlatmalar, peyzaj çalışmaları tamamlanmış yeşil alanlar hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Alandan söktüğümüz ağaçları da gömüye alarak hayatta kalmalarını sağlıyoruz. Tekrar projeye uygun biçimde aynı alanlara dikimini sağlayacağız."

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