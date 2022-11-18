Çarşamba'da "Rıdvan Paşa Camisi Cephe İyileştirme Çalışmaları" hayata geçirilecek

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesince, "Rıdvan Paşa Camisi Cephe İyileştirme Çalışmaları" uygulanacak.



Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Rıdvan Paşa Camisi Cephe İyileştirme Çalışmaları için imzayı attı. İlçenin tarihi yapılarından biri olan Rıdvan Paşa Camisi çevresindeki çalışmaların 45 gün içinde başlaması ve 180 günde tamamlanması planlanıyor.

Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçenin en köklü ve tarihi camilerinden Rıdvan Paşa Camisi'ndeki cephe iyileştirme çalışmalarının tarihi doku korunarak aslına uygun, aynı zamanda modern ve kullanışlı şekilde yapılacağını belirtti.

Diğer adıyla Rahtıvan Camisi'nin 1781 yılından bu yana ibadete açık olduğuna dikkati çeken Doğan, "Yeşilırmak'ın kenarında yer alan camimiz tarihi dokusu, bahçesindeki mezarlarda yer alan şahsiyetlerle oldukça önem arz ediyor. Yüzyıllara şahit olmuş camimiz, halen ibadete açık olmakla birlikte Çarşamba'mızın en çok ziyaret edilen ibadethanelerinden biridir. Bu alanda tarihi dokuyu koruyarak cephe iyileştirme çalışmasına başlıyoruz. Çarşamba'mızın kimliğine yeni dokunuşlar yapmış olacağız. Şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.





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