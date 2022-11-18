Samsun'da para istedikleri 4 kişiyi darbeden 2 şüpheli yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde para istedikleri 4 kişiyi darbettiği öne sürülen suça sürüklenen 2 çocuk yakalandı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Batıpark'ta teleferik yanında duran H.C. (72), Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Anıt Park yanındaki yürüyen H.T.A. (72) ve Muzaffer Önder Parkı'nda oturan F.A. (43) ve O.Ş'den (45) iki şüphelinin para istediği ve vermeyince de bu kişilerin darbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyen polis, zanlıların 55 AGY 203 plakalı araçla olayları gerçekleştirdiğini tespit etti.

Araç sahibiyle irtibata geçen ekipler, şüpheliler B.Ş. (16) ve K.Ö.G'yi (17) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine götürüldü.

Öte yandan, darbedildikten sonra sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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