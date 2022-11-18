GÜNCELLEME - Samsun ve Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Samsun ve Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

AA

GÜNCELLEME - Samsun ve Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun ve Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'da irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi bulunan O.S, S.A, F.B.A, G.G. ve Irak uyruklu A.A.K'ye İstanbul'dan kurye aracılığıyla yüklü miktarda uyuşturucu geldiği bilgisini aldı.

Çalışma yürüten ekipler, Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde bir adreste gözaltına aldıkları F.B.A'nın üst aramasında 105,01 gram metamfetamin ele geçirdi, S.A'nın yanında esrarlı sigara buldu.

İkamette arama yapan ekipler, 19 pakette 662,02 gram metamfetamin, 2 tabanca, 28 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 31 bin 650 lira ele geçirdi.

Operasyonda O.S, S.A, F.B.A, G.G, A.A.K. Samsun'da, A.D. ve S.A. ise İstanbul'a giderken takip sonucu Kocaeli'de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.S, S.A, G.G, F.B.A, A.A.K. ve A.D. tutuklandı. S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da para istedikleri 4 kişiyi darbeden 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da para istedikleri 4 kişiyi darbeden 2 ...
Çarşamba'da "Rıdvan Paşa Camisi Cephe İyileştirme Çalışmaları" hayata geçirilecek
YEREL HABERLER Çarşamba'da "Rıdvan Paşa Camisi Cephe İyileştirme ...
Çarşamba'da altyapısı tamamlanan sokaklarda üstyapı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Çarşamba'da altyapısı tamamlanan sokaklarda üstyapı ...
Okçuluk Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor
YEREL HABERLER Okçuluk Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ...
Samsun ve Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakaladı
YEREL HABERLER Samsun ve Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı ...
Yeşilayın bağımlılıkla mücadele çalışmaları anlatıldı
YEREL HABERLER Yeşilayın bağımlılıkla mücadele çalışmaları anlatıldı
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Havza Sosyal Hizmet Merkezinden engelli kıza doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Havza Sosyal Hizmet Merkezinden engelli kıza doğum ...
Bafra'da şap hastalığına karşı aşılama ile küpeleme çalışması
YEREL HABERLER Bafra'da şap hastalığına karşı aşılama ile küpeleme ...
Samsun'da son 2 haftadaki kaçakçılık operasyonlarında 56 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da son 2 haftadaki kaçakçılık operasyonlarında ...
Salıpazarı'nda ücretsiz enstrüman kursu açıldı
YEREL HABERLER Salıpazarı'nda ücretsiz enstrüman kursu açıldı
Samsun'da 10 katlı iş merkezinin yıkımına devam ediliyor
YEREL HABERLER Samsun'da 10 katlı iş merkezinin yıkımına devam ...
Amasra'daki maden ocağında yaşamını yitiren madenciler adına fidan dikildi
YEREL HABERLER Amasra'daki maden ocağında yaşamını yitiren ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Okçuluk Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor
YEREL HABERLER Okçuluk Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ...
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen" balesini sahneleyecek
YEREL HABERLER Samsun Devlet Opera ve Balesi "Carmen" balesini ...
Salıpazarı ilçesinde 121 arıcıya 27 ton besleme şekeri verildi
YEREL HABERLER Salıpazarı ilçesinde 121 arıcıya 27 ton besleme ...
(Görüntülü) DURDURULAN MİNİBÜSTE 10 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DURDURULAN MİNİBÜSTE 10 TABANCA ELE ...
Durdurulan minibüste 10 tabanca ele geçirildi; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Durdurulan minibüste 10 tabanca ele geçirildi; 2 ...
Tokat'ta biri eski muhtar 3 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Tokat'ta biri eski muhtar 3 kişi silahla vurulmuş ...
Bafra'da polis ekiplerince sabit yol ve şok uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Bafra'da polis ekiplerince sabit yol ve şok ...
Samsun’da 21 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun’da 21 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
Samsun'da bir araçta 10 silah bulundu, 4 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da bir araçta 10 silah bulundu, 4 zanlı ...
Samsun'dan Pakistan'a bir kamyon gıda yardımı gönderildi
YEREL HABERLER Samsun'dan Pakistan'a bir kamyon gıda yardımı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.