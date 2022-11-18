GÜNCELLEME - Samsun ve Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun ve Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'da irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi bulunan O.S, S.A, F.B.A, G.G. ve Irak uyruklu A.A.K'ye İstanbul'dan kurye aracılığıyla yüklü miktarda uyuşturucu geldiği bilgisini aldı.

Çalışma yürüten ekipler, Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde bir adreste gözaltına aldıkları F.B.A'nın üst aramasında 105,01 gram metamfetamin ele geçirdi, S.A'nın yanında esrarlı sigara buldu.

İkamette arama yapan ekipler, 19 pakette 662,02 gram metamfetamin, 2 tabanca, 28 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 31 bin 650 lira ele geçirdi.

Operasyonda O.S, S.A, F.B.A, G.G, A.A.K. Samsun'da, A.D. ve S.A. ise İstanbul'a giderken takip sonucu Kocaeli'de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.S, S.A, G.G, F.B.A, A.A.K. ve A.D. tutuklandı. S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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