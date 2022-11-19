Çarşamba'da takla atan otomobildeki 1 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Ç. idaresindeki 55 AZL 84 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kemer Mahallesi mevkisinde takla attı.



Kazada otomobilde bulunan Selma Ç. yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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