Samsun'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rüstem Ş. idaresindeki 55 DV 999 plakalı otomobil, Yukarı Kavacık Mahallesi'nde yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.



Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından elektrik direğinde yapılan onarım çalışması nedeniyle bölgede bir süre elektrik kesintisi uygulandı.





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