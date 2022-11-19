Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 15 gün hapis cezası bulunan H.D'nin (25) İshaklı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan H.D, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.