Samsun'da yaşı küçük ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde uygulama noktasından kaçan yaşı küçük ehliyetsiz sürücü, 4 araca hasar verdi.



Alınan bilgiye göre, M.A.Y. (15), kullandığı 55 NH 280 plakalı otomobille Yaka Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki uygulama noktasını fark edince kaçmak isterken park halindeki iki araca çarptı.

Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından M.A.Y'nin kontrolündeki otomobil, Sarıçevre Mahallesi'nde iki polis aracına çarparak durdu.

Yakalanan M.A.Y, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Hakkında, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, mala zarar vermek ve ehliyetsiz araç kullanmak" suçlarından işlem yapılan M.A.Y, daha sonra serbest bırakıldı.



M.A.Y'nin kullandığı otomobil ise otoparka çekildi.





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